هانتا لم يصل القاهرة.. متخصصون يوضحون حقائق عن هذا الفيروس

شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا واسعًا بفيروس هانتا بعد تداول أخبار عن ظهور بعض الإصابات في عدة دول، ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى خطورته وإمكانية تحوله إلى وباء عالمي مشابه لفيروس كورونا.

ويعد فيروس هانتا من الفيروسات المعروفة منذ سنوات، حيث ينتقل إلى الإنسان غالبًا عن طريق القوارض أو من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها.

وقد أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي دليل علمي بأننا سوف نستنسخ تجربة كورونا، مضيفا أن فيروس هانتا موجود منذ 50 عاما.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن فيروس هانتا ينتقل بين البشر ويحتاج اختلاط طويل مع المصاب.

تابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ان احتمالية العدوى والوباء الجماعي بفيروس هانتا منخفضة جدا، مشيرا إلى أن مصر خالية تماما من هذا الفيروس ومصر آمنة ولا يوجد بها هانتا.

كما أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة ظهرت بعض الإصابات بفيروس هانتا، وأن هذه الإصابات كانت في الخارج، وأنه ينتقل من الفئران.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان» أن فيروس هانتا لن يكون وباءً جديدًا مثل فيروس كورونا، لأن الفيروس ينتقل من الفئران، وهو فيروس تنفسي لكنه مختلف عن فيروس كورونا.

ولفت إلى أن فرص انتقال فيروس «هانتا» بين البشر قليلة جدًا، إذ ينتقل غالبًا من الفئران إلى الإنسان، بينما يُعد انتقاله من شخص لآخر أمرًا نادرًا، مشيرًا إلى أن السفينة التي ظهرت بها الإصابات كانت تحتوي على فئران.

وأشار إلى أن الأعراض الأولية تشبه أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا، مثل آلام الجسم، والصداع الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، ثم تتطور إلى مشكلات في التنفس وكحة شديدة، وقد يحتاج المصاب في بعض الحالات إلى أجهزة تنفس.



وفي نفس السياق أوضح الدكتور هاني عياش، العميد المساعد للأبحاث بجامعة ولاية نيويورك الطبية، أن فيروس «هانتا» ليس فيروسًا جديدًا، وأنه ظهر في آسيا وكانت له ضحايا، وأن نسب الإصابات كانت بين 5% إلى 15%.

وأضاف العميد المساعد للأبحاث بجامعة ولاية نيويورك الطبية، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفيروس ليس جديدًا، وليس بالحالة التي عليها المواطنين من تخوف.

ولفت إلى أن الإصابات بفيروس «هانتا» قليلة جدًا، ولذلك لم يتم تطوير لقاح أو علاج خاص به، وأن فيروس «هانتا» لن يكون مثل فيروس كورونا، ولذلك على المواطنين عدم القلق.

وأشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل من أجل الوصول إلى لقاح لهانتا، لكن بشكل عام لن يُسمح بانتشار هذا الفيروس، لأنه لا ينتشر مثل فيروس كورونا.



وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس هانتا ليس فيروسًا مستجدًا مثل كورونا، بل هو معروف منذ سنوات طويلة، إلا أن انتشاره ظل محدودًا بسبب طبيعة انتقاله التي تعتمد على وجود عائل وسيط يتمثل في الفئران المصابة، موضحًا أن العدوى تنتقل عبر ملامسة أو استنشاق إفرازات الفئران ولا تنتقل بسهولة بين البشر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ظهور حالات داخل أماكن مغلقة مثل السفن يعود إلى وجود فئران مصابة داخل بيئة محدودة، ما يؤدي إلى إصابة الأفراد في نفس المكان دون انتقال العدوى بينهم، مشيرًا إلى أن الأعراض قد تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في الجسم ومشكلات تنفسية قد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضح الحداد أن فيروس هانتا قد يؤدي في بعض الحالات إلى متلازمة تنفسية أو فشل كلوي، خاصة لدى كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، إلا أن معظم الحالات تشفى تلقائيًا بفضل المناعة الطبيعية، لافتًا إلى عدم وجود لقاح أو علاج نوعي حتى الآن، ويقتصر التعامل معه على العلاج الداعم للأعراض، ومشددًا، على أن ووجوده وانتشاره في مصر شبه منعدم.

وأكد أن معدلات الوفاة قد تصل إلى 15% في الحالات الشديدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية تركز في تحذيراتها على خطورة الفيروس وليس سرعة انتشاره بين البشر، مع التشديد على ضرورة مكافحة القوارض وعزل المصابين في المناطق التي يظهر فيها المرض.

