"متحدث الصحة": احتمالية دخول "هانتا" إلى مصر منخفضة للغاية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أن احتمالية دخول فيروس "هانتا " الى مصر منخفضة للغاية .. مشيرا الى وجود منظومة ترصد للأمراض المعدية قوية جدًا.

وقال المتحدث - في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، - أنه تم رفع درجة الاستعداد والترصد في جميع الموانىء ، موضحا أن التوجه الحالي في القطاع الصحي بمصر يركز على الوقاية والكشف المبكر ضمن المبادرات القومية، ما ساهم في تحسين معدلات التشخيص وتقليل المضاعفات والوفيات.

وأضاف أنه لا يوجد أي دليل علمي على أننا سوف نستنسخ تجربة "كورونا" لأن هذا الفيروس تم عزله مخبريا واكتشافه سنة 1978 ولم يحدث أي نوع من الانتشار المجتمعي لهذا الفيروس .

وبين أن هذا الفيروس ينتشر سنويا في أماكن محددة وبشكل محدد منذ 1978 وحتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الفحوصات المعملية التي تمت على المصابين لم تثبت وجود أي تحور في الفيروس .

الفيروس ينتقل من القوارض ومخلفاتها

ولفت المتحدث إلى أن الفيروس ينتقل من القوارض ومخلفاتها إلى الإنسان ولا ينتشر بسهولة بين البشر، مؤكدً أن بعض الحوادث المحدودة سجلت إصابات قليلة فقط، ما يعكس ضعف قدرته على الانتشار الواسع.

واشار متحدث الصحة الى أن أعراض فيروس "هانتا" تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة وإعياء وأمراض تنفسية، وفي المرحلة المتأخرة يتحول الى فشل في الاجهزة مع أعراض نزفية.