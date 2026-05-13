قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التزم الصمت| محمد فؤاد يتصدر التريند بعد أنباء انفصاله عن زوجته وارتباطه بسيدة عربية
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط
محاكمة أحمد دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل
الرئيس السيسي يصل مطار عنتيبي في زيارة رسمية إلى أوغندا
الإنتاج الحربي يبحث مع شركة سعودية التعاون في إعادة تدوير الغازات للتطبيقات العسكرية و المدنية
حذف أجزاء من المناهج لطلاب الثانوية العامة "الدمج" .. والتعليم :"بنخفف عليهم"
الذهب يثبت قرب 7000 جنيه للعيار 21.. والأوقية تتراجع إلى 4706 دولارات
كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يثبت قرب 7000 جنيه للعيار 21.. والأوقية تتراجع إلى 4706 دولارات

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تراجع طفيف في الأوقية عالميًا، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد الذهب.
 

سعر الذهب محليًا
 

استقر جرام الذهب عيار 21 عند 7000 جنيه، بينما سجل عيار 24 نحو 8000 جنيه، وعيار 18 حوالي 6000 جنيه، في حين استقر سعر الجنيه الذهب قرب 56000 جنيه، مع تحركات محدودة خلال جلسات التداول الأخيرة.
 

تراجع عالمي محدود
 

تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل 4706 دولارات، بعد أن كانت قد ارتفعت في جلسة سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على اتجاهات السياسة النقدية.
 

ضغوط الدولار والتضخم
 

أوضح التقرير أن الأسواق تتحرك تحت تأثير توقعات التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما عزز الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، وأثر على أداء الذهب.
 

تصريحات سياسية مؤثرة
 

أشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي زادت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي Donald Trump بشأن تعثر فرص التوصل إلى تهدئة مع إيران، ما انعكس على توقعات الأسواق بشأن الطاقة والتضخم.
 

ترقب الفيدرالي
 

تواصل الأسواق تسعير احتمالات استمرار تشدد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات برفع أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول في ظل مخاوف عودة الضغوط التضخمية.
 

توقعات التضخم
 

تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.7% والتضخم الأساسي إلى 2.7%، وفقًا لبيانات السوق، وهو ما قد يحدد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.
النفط والملاذات
أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية عزز قوة الدولار ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، رغم استمرار الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات التقلبات.
 

مؤشرات عالمية
 

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% ليصل إلى 1230 طنًا خلال الربع الأول، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية عند 243 طنًا، وتراجع الطلب على المشغولات.
 

صناديق الذهب
 

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات إيجابية بنحو 45 طنًا خلال أبريل، لترتفع الحيازات العالمية إلى 4137 طنًا، مدفوعة بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا.
 

توقعات مستقبلية
 

ورغم الضغوط الحالية، رجّح التقرير استمرار النظرة الإيجابية للذهب على المدى الطويل، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب الاستثماري، مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

فيروس هانتا

طرق الوقاية من فيروس هانتا

ليلى عبد اللطيف

مرض يهدد الجهاز التنفسي.. هل توقعت ليلى عبد اللطيف ظهور فيروس هانتا؟

الجوزاء

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 13 مايو 2026: تجنّب الردود في وقت متأخر

بالصور

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فيديو

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد