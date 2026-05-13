الذهب يثبت قرب 7000 جنيه للعيار 21.. والأوقية تتراجع إلى 4706 دولارات

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تراجع طفيف في الأوقية عالميًا، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد الذهب.



سعر الذهب محليًا



استقر جرام الذهب عيار 21 عند 7000 جنيه، بينما سجل عيار 24 نحو 8000 جنيه، وعيار 18 حوالي 6000 جنيه، في حين استقر سعر الجنيه الذهب قرب 56000 جنيه، مع تحركات محدودة خلال جلسات التداول الأخيرة.



تراجع عالمي محدود



تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل 4706 دولارات، بعد أن كانت قد ارتفعت في جلسة سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على اتجاهات السياسة النقدية.



ضغوط الدولار والتضخم



أوضح التقرير أن الأسواق تتحرك تحت تأثير توقعات التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما عزز الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، وأثر على أداء الذهب.



تصريحات سياسية مؤثرة



أشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي زادت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي Donald Trump بشأن تعثر فرص التوصل إلى تهدئة مع إيران، ما انعكس على توقعات الأسواق بشأن الطاقة والتضخم.



ترقب الفيدرالي



تواصل الأسواق تسعير احتمالات استمرار تشدد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات برفع أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول في ظل مخاوف عودة الضغوط التضخمية.



توقعات التضخم



تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.7% والتضخم الأساسي إلى 2.7%، وفقًا لبيانات السوق، وهو ما قد يحدد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

النفط والملاذات

أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية عزز قوة الدولار ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، رغم استمرار الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات التقلبات.



مؤشرات عالمية



وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% ليصل إلى 1230 طنًا خلال الربع الأول، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية عند 243 طنًا، وتراجع الطلب على المشغولات.



صناديق الذهب



سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات إيجابية بنحو 45 طنًا خلال أبريل، لترتفع الحيازات العالمية إلى 4137 طنًا، مدفوعة بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا.



توقعات مستقبلية



ورغم الضغوط الحالية، رجّح التقرير استمرار النظرة الإيجابية للذهب على المدى الطويل، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب الاستثماري، مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية.