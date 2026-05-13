روسيا تحذر : قطاع الطاقة العالمي سيتكبد أضرارا جسيمة حال اندلاع صراع في باب المندب

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من إستمرار بؤرة التطرف في الشرق الأوسط لعقود طويلة وذلك بسبب عدم قيام دولة فلسطينية.



وفي سياق أخر ؛ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات له : الولايات المتحدة تحاول عبر العقوبات إزالة شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" بالكامل من الأعمال الدولية.

وأضاف : إدارة ترامب تتبع نهج بايدن تجاه روسيا في كل شيء، باستثناء رفض الحوار وكذلك تسعى الآن بنفسها، وليس في إطار إرث بايدن، إلى "معاقبة" روسيا اقتصاديا.

وتابع : الولايات المتحدة تحاول فرض سيطرتها على التعاون في المجال النفطي الذي كانت فنزويلا تجريه سابقا مع شركة "روسنفت"

كما حذر لافروف من أن الأمريكيون يريدون شراء جزء من خطي "السيل الشمالي" الذي كان مملوكا لشركات أوروبية بسعر رخيص، وإعادة بناء خطي الغاز اللذين تم تفجيرهما ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تخفي رغبتها في السيطرة على عبور الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وزاد : مصالح الهند فيما يتعلق بالحصول على الوقود من روسيا لن تتضرر من الإجراءات غير النزيهة من قبل الغرب، وموسكو ستفعل كل شيء من أجل ذلك.

وشدد الوزير الروسي على أن قطاع الطاقة العالمي سيتكبد أضرارا جسيمة إذا اندلع صراع أيضا في مضيق باب المندب ، مضيفا "روسيا اقترحت إعداد بيان لمجموعة "بريكس" بشأن الوضع في مضيق هرمز، لكن الخلافات بين إيران والإمارات حالت دون ذلك".

واختتم لافروف تصريحاته قائلا : أوكرانيا تهاجم عمدا أحياء سكنية لا تضم منشآت عسكرية في روسيا بهدف الاستفزازات وخاصة في الآونة الأخيرة.