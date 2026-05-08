لافروف: يجب على روسيا القضاء على أي تهديدات أمنية تنشأ من الأراضي الأوكرانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن الديمقراطيون في بروكسل يشجعون الأفكار الانتقامية لألمانيا.



وأضاف وزير الخارجية الروسي، أنه يجب على روسيا القضاء على أي تهديدات أمنية تنشأ من الأراضي الأوكرانية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع بشأن إيران.

مباحثات أمريكية روسية بشأن إيران

وناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التطورات بشأن إيران، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا، وذلك وفقًا لبيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المكالمة جرت بناءً على طلب وزير الخارجية الروسي، وتأتي بعد أقل من أسبوع من محادثة الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب، وعلى أعتاب اتفاق وقف إطلاق نار اقترحته أوكرانيا.

ولم تُحدد وزارة الخارجية الروسية ما إذا كان الملف الإيراني قد نوقش تحديدًا، واكتفت في بيان لها بالقول إن الجانبين "تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشؤون الدولية والعلاقات الروسية الأمريكية، وناقشا جدول الاتصالات الثنائية"، ووصفت الوزارة المحادثة بأنها "بناءة ومهنية".

وبعد المكالمة المطولة التي جرت الأسبوع الماضي، قال ترامب إن نظيره الروسي عرض المساعدة في الحرب مع إيران، وتحديدًا فيما يتعلق باليورانيوم المخصب.