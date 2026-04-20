لافروف : فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل والوضع يفاقم مأساة الشعب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم.. واصفا الوضع الحالي بـ "الركود التام" الذي يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال لافروف - خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "هناك ركود كامل يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وستؤثر أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أيضا".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن روسيا مستمرة في الدفاع عن قواعد القانون الدولي والتصدي لانتهاكها.. مؤكدا أن التهديدات في أوراسيا تتزايد بشكل ملحوظ ما يتطلب جهودا إضافية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.