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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر مضيق هرمز بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر مضيق هرمز بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي تلقى توجيهات بالتحضير لرفع الحصار البحري المفروض في مضيق هرمز اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع الترتيبات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب مع إيران.

وأوضح المسؤول أن هذه التوجيهات تعكس الموقف الحالي للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والميدانية قد تفرض تغييرات على هذه الخطط قبل حلول موعد التنفيذ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد، عزمه إصدار قرار بـ"الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" المفروض على الموانئ الإيرانية عقب التوصل إلى تفاهم مع طهران. وعاد لاحقاً ليؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة ستسمح ببدء عمليات إزالة الألغام، بما يضمن استئناف تدفق النفط عبر الممر الحيوي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فجر الاثنين، التوصل رسمياً إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

مضيق هرمز واشنطن وطهران طهران

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