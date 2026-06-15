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إنتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الخميس..والتعليم تنفي تحديد موعد النتيجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الخميس..والتعليم تنفي تحديد موعد النتيجة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان ينتهي رسمياً ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية  بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية  ، يوم الخميس القادم الموافق 18 يونيو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بدأت أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الدبلومات الفنية 2026 بالفعل ، اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية، مشددة على أن أعمال التصحيح تسير بدقة وانتظام بآلية تمنح كل طالب حقه كاملا .

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية ، ويتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 ، كما عقدت الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 ، وبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، مشددة على أن التصحيح مازال مستمرا في جميع الكنترولات .

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