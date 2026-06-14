ننشر خريطة أماكن تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، والتي تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من اليوم الاحد حتى الثلاثاء القادم .

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 محافظة القاهرة

شبرا - مدرسة شبرا الابتدائية بنين للمعتذرين من إدارات : شبرا ، الزاوية الحمراء ، روض الفرج ، حدائق القبة ، الساحل ، الزيتون ، الشرابية



النزهة - مدرسة نبيل الوقاد للمعتذرين من إدارات : مصر الجديدة ، شرق مدينة نصر ، غرب مدينة نصر ، النزهة ، القاهرة الجديدة ، الشروق



عين شمس - مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات للمعتذرين من إدارات : المرج - مدينة السلام - المطرية - عين شمس



الوايلي - مدرسة مجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة للمعتذرين من إدارات : عابدين - باب الشعرية - غرب القاهرة - الوايلي - وسط القاهرة - منشآة ناصر



المعادي - مدرسة مصطفى كامل الابتدائية للمعتذرين من إدارات : المعصرة - السيدة زينب - الخليفة - المقطم - البساتين - دار السلام - مصر القديمة - حلوان - التبين - المعادي - المستقبل

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية التابع لها هذه المقار بتكليف مديري المدارس بتسهيل مهمة القائمين على هذا العمل وترشيح مدير المدرسة وعدد 2 فرد أمن من العاملين من المدرسة وعامل المدرسة للتعاون مع اعضاء لجنة قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 ، علما بأن الاعضاء المرشحين غير مقيدين بالمرحلة الثانوية

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالتنسيق مع أقسام الشرطة لتامين المدارس خلال فترة اعتذارات الثانوية العامة 2026

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 محافظة الجيزة

أولًا: إدارة جنوب الجيزة التعليمية

مقر اللجنة: مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم (الجيزة – بين السرايات).

الإدارات التابعة للمقر:

جنوب الجيزة

الدقي

الهرم

العمرانية

كرداسة



ثانيًا: إدارة العجوزة التعليمية

مقر اللجنة: مدرسة ميت عقبة الابتدائية.

الإدارات التابعة للمقر:

العجوزة

الوراق

أوسيم



ثالثًا: إدارة أبو النمرس التعليمية

مقر اللجنة: مدرسة منيل شيحة.

الإدارات التابعة للمقر:

أبو النمرس

الحوامدية

البدرشين

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 محافظة الشرقية

تم تخصيص مقرات عمل لجنة تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2026 من المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، وذلك بمقر مدرستي عمر الفاروق الرسمية لغات بجوار إدارة شرق الزقازيق التعليمية شارع فاروق (رجال ) ومدرسة الدكتور طلبة عويضة الابتدائية خلف نادي المعلمين و عمارات بنك الإسكان والتعمير بالزقازيق (للسيدات )

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، أن مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 هي :

مدرسة الناصر الابتدائية في اول شارع الجمهورية من ناحية الابراهيمية لادارات بني سويف والواسطي وناصر

مدرسة علي بن ابي طالب الثانوية للبنين اول شارع صلاح سالم من ناحية موقف محيي الدين لادارات ببا واهناسيا وسمسطا والفشن

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 بالمنوفية

تقرر رسميا أن تكون مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 بالمنوفية هي :

مدرسة الشهيد طارق محمد طلبة (الحسينية الاعدادية سابقا) بإدارة شبين الكوم للمتقدين من إدارات : قويسنا - تلا - الشهداء - بركة السبع - شبين الكوم

مدرسة المساعي الاعدادية القديمة بنات بشبين الكوم : للمتقدمين من إدارات أشمون - منوف - الباجور - السادات - سرس الليان

مقار اعتذارات الثانوية العامة 2026 كفر الشيخ

مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين : لتلقي اعتذارات السيدات.

مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين : لتلقي اعتذارات الرجال

حالات قبول اعتذارات الثانوية العامة 2026 والمستندات المطلوبة

الحالات المرضية : تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وجود طفل رضيع حتي عامان : صورة من بطاقة الرقم القومي للام مع شهادة ميلاد الطفل

وفاة الزوج : تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

عمل الزوج في منطقة نائية: خطاب رسمي معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية يثبت انه مازال علي قوة العمل حتى تاريخه، مع صورة من بطاقة الزوجة

سفر الزوج إلى الخارج: يتم تقديم صورة من جواز السفر موضحًا به تأشيرة الخروج، مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، بالإضافة إلى صورة بطاقة الزوجة

رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأزواج المصابين بأمراض سرطانية: يتطلب تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة.

ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة: يُقبل الاعتذار لأحد الزوجين فقط مع تقديم أصل خطاب الندب لكليهما، وتحقيق الشخصية للزوجة، وإقرار يتعهد فيه أحدهما بتنفيذ الندب الصادر له.

اعتذارات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026

اما بالنسبة للاعتذار عن تقدير الدرجات لامتحانات الثانوية العامة دور أول 2026 يتم تقديمها إلى السيد مشرف عام المادة يوم تقدير المادة بمقر تقدير الدرجات