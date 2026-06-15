ليلة الحلم المونديالي.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة نحو مدينة سياتل الأمريكية حيث يستهل منتخب مصر مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في لقاء يمثل اختبارًا مبكرًا لطموحات الفراعنة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ مشاركاتهم المونديالية.

وتقام المباراة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة الظهور الأول للمنتخب الوطني في البطولة العالمية التي يشارك فيها للمرة الرابعة في تاريخه سعيًا لتحقيق إنجاز يتجاوز نتائجه السابقة في كأس العالم.

مجموعة متوازنة وتحديات مبكرة

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا على الورق لكنها تحمل العديد من الحسابات المعقدة خاصة في ظل امتلاك المنتخب البلجيكي خبرات كبيرة على الساحة الدولية ما يجعله المرشح الأبرز لصدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بقيادة مديره الفني الإسباني رودي جارسيا معتمدًا على حالة فنية ومعنوية مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة وهو ما يفرض على المنتخب المصري ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية المشوار.

حسام حسن بين الحسم والحيرة الإيجابية

شهدت الأيام الأخيرة داخل معسكر المنتخب المصري حالة من التركيز الشديد من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الذي واجه ما يمكن وصفه بـ"الحيرة الإيجابية" نتيجة جاهزية عدد كبير من اللاعبين للمشاركة الأساسية.

وكان مركز قلب الدفاع أحد أبرز الملفات التي شغلت الجهاز الفني في ظل المنافسة القوية بين أكثر من لاعب لحجز مكان في التشكيل الأساسي. وبينما اقترب الثنائي ياسر إبراهيم وحمدي فتحي من قيادة الخط الخلفي استمرت المفاضلة بين أكثر من عنصر دفاعي وفقًا للخطة الفنية التي سيتم الاعتماد عليها لمواجهة القوة الهجومية للمنتخب البلجيكي.

وفي الجانب الهجومي درس الجهاز الفني عدة خيارات قبل الاستقرار على الشكل الأمثل للفريق خاصة في مركز صانع الألعاب حيث برزت أسماء تمتلك قدرات مختلفة تمنح المنتخب حلولًا متنوعة سواء في الاختراق من العمق أو استغلال المساحات في التحولات السريعة.

كما امتدت المنافسة إلى مركز الظهير الأيسر في ظل المفاضلة بين الحلول الهجومية التي يقدمها أحمد فتوح والانضباط الدفاعي الذي يتميز به كريم حافظ قبل أن تميل الكفة في النهاية نحو الخيار الأكثر ملاءمة للخطة التكتيكية المنتظرة.

ملامح التشكيل الأقرب للفراعنة

استقر الجهاز الفني بشكل كبير على الاعتماد على مصطفى شوبير لحراسة المرمى بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا إلى جانب الثقة الكبيرة التي يحظى بها من جانب الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يتكون الخط الدفاعي من محمد هاني في الجبهة اليمنى وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى مع الاعتماد على ياسر إبراهيم وحمدي فتحي في العمق الدفاعي.

وفي وسط الملعب يبدو الثنائي مروان عطية ومهند لاشين الأقرب للعب أدوار الارتكاز بينما يتحرك محمود حسن تريزيجيه في مركز متقدم لدعم الخط الأمامي.

أما القوة الهجومية للمنتخب فستعتمد على الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وهيثم حسن في محاولة لاستغلال السرعات والمهارات الفردية في ضرب دفاعات المنتخب البلجيكي.

عودة للخطة الدفاعية

تشير المؤشرات إلى اتجاه حسام حسن للاعتماد على طريقة لعب أكثر تحفظًا من الناحية الدفاعية مع العودة إلى الرسم التكتيكي الذي يمنح الفريق كثافة أكبر في الخط الخلفي وذلك بعد ظهور بعض الثغرات الدفاعية خلال المباريات الودية الأخيرة.

ويرى الجهاز الفني أن مواجهة منتخب بحجم بلجيكا تتطلب قدرًا أكبر من التوازن بين الدفاع والهجوم خاصة مع امتلاك المنافس عناصر هجومية قادرة على استغلال أقل الأخطاء.

رسالة حاسمة للمهاجمين

وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة حرص حسام حسن على توجيه رسائل واضحة للاعبي الخط الأمامي مطالبًا بضرورة الالتزام بالجماعية داخل الثلث الأخير من الملعب وعدم الاعتماد على الحلول الفردية التي قد تؤثر على الفاعلية الهجومية للفريق.

وأكد المدير الفني خلال اجتماعاته مع اللاعبين أن استغلال الفرص يحتاج إلى تعاون كامل بين عناصر الهجوم خاصة أمام منتخب يتمتع بقوة دفاعية وتنظيم تكتيكي مرتفع مشددًا على أن تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية قد يفتح الطريق أمام الفراعنة للمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.