حسام حسن: منتخب مصر قادر على المنافسة.. وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة يستحقون التواجد بصورة دائمة في نهائيات كأس العالم، مشددًا على أن مكانة الكرة المصرية وتاريخها الكبير يؤهلان المنتخب للمنافسة المستمرة على الوجود بين كبار منتخبات العالم.

وأوضح أن المشاركة في البطولة ليست مجرد هدف في حد ذاته، بل خطوة نحو ترسيخ حضور المنتخب في المحافل الدولية وتقديم صورة مشرفة تعكس قيمة كرة القدم المصرية.

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون بروح واحدة منذ بداية فترة الإعداد، واضعين نصب أعينهم تحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير المصرية. وأضاف أن الهدف لا يقتصر على حصد النقاط، بل يمتد إلى تقديم أداء قوي وكرة قدم تحظى بإشادة الجميع، مؤكدًا أن احترام المنافس لا يمنع من السعي لتحقيق الانتصار وتقديم مستوى يليق باسم منتخب مصر.

وأكد حسام حسن، أنه يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، باعتباره واحدًا من أبناء هذا الوطن، مشيرًا إلى أنه يدرك قيمة دعم الجماهير وثقتها في المنتخب. وقال إنه يعد الجماهير المصرية ببذل أقصى ما لديه، إلى جانب جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين، من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وتحدث المدير الفني عن التوقعات التي تصب في مصلحة المنتخب البلجيكي قبل المواجهة المرتقبة، موضحًا أن أغلب المتابعين قد يرشحون المنافس للفوز، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات المسبقة أو الأسماء فقط، وإنما تحسمها الروح القتالية والانضباط والإصرار داخل أرض الملعب.

وأضاف أن المباريات الكبرى كثيرًا ما تشهد مفاجآت، وأن الفريق الذي يقاتل حتى اللحظة الأخيرة ويؤمن بقدراته يستطيع تغيير كل التوقعات.

وأكد أن منتخب مصر يدخل المباراة بثقة كبيرة، وإيمان كامل بقدرته على تقديم مستوى قوي يليق بتاريخه، مشددًا على أن اللاعب المصري يمتلك العزيمة والإصرار اللازمين لمواجهة أقوى المنتخبات، وأن الجميع داخل المعسكر يركز فقط على الأداء وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق بداية إيجابية تسعد الجماهير المصرية.