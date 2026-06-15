كواليس معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر تبعث على التفاؤل قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "ما يفعله الفيفا في كأس العالم الحالي يحطم الكثير من الأساسيات، وهناك العديد من الأمور التي اتضح أنها غير صحيحة، مثلما حدث في أزمة الحكم الصومالي عمر أرتان".

وأضاف: "ما يحدث في كأس العالم حاليًا ستكون له تبعات خلال الفترة المقبلة، وستظهر تحقيقات وأزمات عديدة، وقد تنتهي هذه الأحداث بفضائح كبيرة".

وتابع: "هناك مشاهد كوميدية في البطولة، كما أن العديد من الجماهير العربية والأفريقية والإعلاميين يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات السفر لحضور كأس العالم".

وأشار إلى أن البعثة الإعلامية المصرية المتواجدة في الولايات المتحدة ظهرت بشكل مشرف، قائلًا: "هناك تنسيق جيد، ولم يتعرض أي مصري، سواء من الإعلاميين أو الجماهير، لأي أزمات تتعلق بالدخول إلى أمريكا".

وعن الأجواء في مدينة سياتل، قال الحديدي: "درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ اليوم، بعدما كانت الأجواء خريفية خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى 30 درجة مئوية، وهو ما يعادل نحو 45 درجة في مصر بسبب شدة أشعة الشمس".

وواصل: "من خلال التدريبات، يبدو أن لاعبي منتخب مصر في حالة فنية وذهنية جيدة، وهناك روح عالية داخل الفريق، كما أن اللاعبين يتحدثون بشكل متزن ويدركون قيمة مواجهة بلجيكا".

وأضاف: "واضح أن حسام حسن شدد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، ولا توجد أي حالة من الاستهانة بالمباراة".

وكشف الحديدي عن التشكيل الأقرب للفراعنة، قائلًا: "طريقة اللعب بنسبة 90% ستكون 3-5-2، مع مشاركة حمدي فتحي في خط الدفاع، ومن الممكن أن نرى مروان عطية ومهند لاشين بجوار إمام عاشور في خط الوسط، وأمامهم الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن من المدربين الذين قد يفاجئون الجميع، ومن الممكن أن نشاهد زيكو في مباراة بلجيكا. كما حرصت الجالية المصرية والعربية على استقبال المنتخب عقب المران، وكانت هناك لفتة رائعة من محمد صلاح وعمر مرموش بعدما توجها إلى الجماهير، والتقطا الصور التذكارية ووقعا على القمصان، فيما هتفت الجماهير باسم زيكو".