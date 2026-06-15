شبانة: منتخب مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق أول انتصار مونديالي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر أمام تحدٍ كبير في بطولة كأس العالم، مشددًا على أهمية تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تحقيق أول انتصار للفراعنة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، رغم صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا.

وأوضح شبانة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان"، أن المنتخب البلجيكي يمتلك خبرات كبيرة على الساحة العالمية، إلى جانب عناصر هجومية تتميز بالسرعة والمهارة، وهو ما يجعله مرشحًا للاستحواذ على الكرة خلال المباراة، في حين من المتوقع أن يعتمد المنتخب المصري على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر مطالب بالتركيز على إغلاق المساحات في وسط الملعب والحد من خطورة كيفن دي بروين، الذي يعد أبرز أسلحة المنتخب البلجيكي، مع الاستفادة من قدرات محمد صلاح وعمر مرموش في التحولات الهجومية السريعة.

وأضاف أن مواجهة جيريمي دوكو تتطلب دعمًا دفاعيًا مستمرًا لمحمد هاني، متوقعًا أن يعتمد المنتخب المصري على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع لتعزيز الصلابة الدفاعية أمام القوة الهجومية للمنافس.

وأكد شبانة أن المنتخب البلجيكي يدرك جيدًا خطورة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، لافتًا إلى أن إمام عاشور سيكون أحد العناصر المؤثرة في نقل اللعب وبناء الهجمات المرتدة، لما يمتلكه من قدرات فنية وحركية مهمة.

وشدد على أن نجاح منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية يتوقف على مدى التزام اللاعبين دفاعيًا وقدرتهم على تنفيذ التحولات الهجومية بسرعة ودقة، في مواجهة أحد أقوى المنتخبات الأوروبية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب شبانة عن ثقته في إمام عاشور، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يحظى به اللاعب من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أشاد بالدور الذي لعبه مدربه السابق نشأت فتحي في دعمه وتطوير موهبته، مؤكدًا أن الثقة والدعم يمثلان حجر الأساس في صناعة النجوم.