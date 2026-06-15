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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواجه بلجيكا في اختبار قوي ضمن منافسات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينتظر أن يحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية تحقيق بداية إيجابية في مشوار البطولة.

وتقام المباراة على ملعب لومين فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات النسخة التاريخية من كأس العالم، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مستهل مشواره بالمونديال، خاصة أنه يواجه أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المرشحة للمنافسة على الأدوار المتقدمة. ويعتمد الجهاز الفني على مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، اللذان يمثلان القوة الهجومية الأبرز للفراعنة.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بأمل ظهور المنتخب بصورة قوية تعكس تطور مستواه، وتمنحه فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، في ظل قوة المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السابعة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مباراة مصر وبلجيكا عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 2 وبي إن سبورتس ماكس 4، كما تنقل المباراة أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لتتيح الفرصة أمام الجماهير العربية لمتابعة هذا اللقاء المرتقب.

ويأمل المنتخب المصري في استغلال الدعم الجماهيري الكبير وتحقيق بداية قوية تعزز من فرصة في التأهل إلى الدور المقبل، قبل خوض المواجهتين التاليتين أمام إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة، لكن حسم بطاقات التأهل فيها سيعتمد على تفاصيل صغيرة ونتائج كل جولة.

منتخب مصر اخبار الرياضة بلجيكا كأس العالم

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