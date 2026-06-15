تشكيل كوت ديفوار والإكوادور الرسمي في كأس العالم

يبدأ منتخبا كوت ديفوار والإكوادور مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية تقام بعد قليل على ملعب مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لتحقيق انطلاقة مثالية تعزز فرصهما في التأهل إلى الدور التالي.



ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، خاصة في ظل تقارب المستوى الفني بينهما، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع.

تشكيل منتخب كوت ديفوار

اعتمد الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار على يحيى فوفانا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي غيسلان كونان، وإيمانويل أجبادو، وويلفريد سينغو، وجيلا دوي.

وفي خط الوسط يتواجد الثنائي فرانك كيسي وسيكو فوفانا، بينما يقود الخط الهجومي كل من بازومانا توريه، ويان ديوماند، وسيب إيلي واهي، ونيكولاس بيبي، في محاولة لاستغلال السرعة والمهارة الهجومية منذ الدقائق الأولى.

تشكيل منتخب الإكوادور

على الجانب الآخر، يبدأ منتخب الإكوادور اللقاء بتشكيل يقوده هيرنان غاليندز في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي الدفاعي بييرو هينكابي، وويليام باتشو، وجويل أوردونيز.

ويتكون خط الوسط من بيدرو فيتي، ومويسيس كايسيدو، وألان فرانكو، بينما يقود الهجوم كل من ألان ميندا، وجون يبواه، والقائد إنر فالينسيا، وجونزالو بلاتا، في محاولة لاختراق دفاعات المنافس وتحقيق بداية قوية في البطولة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، إذ يسعى كل منتخب إلى استغلال الجولة الأولى لتحقيق أفضل بداية ممكنة، وهو ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل امتلاك الطرفين مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والإمكانات الفنية القادرة على صناعة الفارق وحسم النتيجة