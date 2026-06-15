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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليابان تعود أمام هولندا بهدف رائع في كأس العالم 2026

هولندا واليابان
هولندا واليابان
رباب الهواري

نجح منتخب اليابان في إدراك التعادل أمام منتخب هولندا بنتيجة هدف لكل فريق، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب إيه تي آند تي بمدينة أرلينجتون الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، في لقاء اتسم بالإثارة والندية بين المنتخبين.

وكان المنتخب الهولندي قد تقدم في النتيجة خلال الشوط الثاني، قبل أن ينجح المنتخب الياباني في العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل كايتو ناكامورا هدف التعادل في الدقيقة السابعة والخمسين بتسديدة قوية ومباغتة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك وأعادت التوازن إلى المباراة، وسط فرحة كبيرة من الجماهير اليابانية.

وشهدت المواجهة أداءً قويًا من المنتخبين، حيث حاول المنتخب الهولندي فرض سيطرته والاستحواذ على الكرة، بينما اعتمد المنتخب الياباني على التحولات السريعة والهجمات المرتدة التي شكلت خطورة واضحة على مرمى المنافس، لينجح في ترجمة إحدى الفرص إلى هدف ثمين.

ودخل منتخب هولندا المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى فيربروجن، وأمامهم كل من دينزل دومفريس، وفان هيكي، وفيرجيل فان دايك، وميكي فان دي فين، وفي خط الوسط ريان جرافنبرخ، وتيجاني ريندرز، وفرينكي دي يونج، بينما قاد الهجوم سوميرفيل، ودونيل مالين، وكودي جاكبو.

في المقابل، بدأ منتخب اليابان اللقاء بالحارس سوزوكي، وأمامه واتانابي، وتانيجوتشي، وإيتو في الخط الخلفي، بينما ضم خط الوسط دوان، وكامادا، وسانو، وناكامورا، وكوبو، ومايدا، فيما تولى أويدا قيادة الخط الأمامي.

ويمنح هذا التعادل كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمجموعة، ليبقى الصراع مفتوحًا على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، خاصة مع تقارب المستوى الفني بين المنتخبات المشاركة. وينتظر المنتخبان الجولتين المقبلتين من دور المجموعات، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة العالمية

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