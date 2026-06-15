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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا تتقدم على اليابان بهدف في كأس العالم

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
رباب الهواري

تقدم منتخب هولندا بهدف دون مقابل أمام منتخب اليابان، في المباراة المقامة بين المنتخبين على ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة أرلينجتون الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.
 

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة الحادية والخمسين، بعدما ارتقى قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك لكرة عرضية، ليحولها برأسية قوية ومتقنة سكنت شباك الحارس الياباني، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مستحقة في النتيجة.
تشكيل منتخب هولندا
بدأ المنتخب الهولندي المباراة بتشكيل ضم: فيربروجن في حراسة المرمى، وأمامه كل من دينزل دومفريس، فان هيكي، فيرجيل فان دايك، وميكي فان دي فين في خط الدفاع. وفي خط الوسط تواجد ريان جرافنبرخ، تيجاني ريندرز، وفرينكي دي يونج، بينما قاد الهجوم سوميرفيل، دونيل مالين، وكودي جاكبو.


تشكيل منتخب اليابان
في المقابل، اعتمد المنتخب الياباني على سوزوكي في حراسة المرمى، وأمامه واتانابي، تانيجوتشي، وإيتو في الدفاع. وفي الوسط شارك دوان، كامادا، سانو، ناكامورا، كوبو، ومايدا، بينما تولى أويدا قيادة الخط الأمامي.
أفضلية هولندية ومحاولات يابانية
دخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، معتمدًا على خبرات لاعبيه وقدرتهم على فرض السيطرة على مجريات اللعب، من خلال الاستحواذ وتنويع الهجمات، وهو ما انعكس على الأداء الذي قدمه الفريق حتى تسجيل هدف التقدم.


على الجانب الآخر، حاول المنتخب الياباني مجاراة منافسه بالاعتماد على السرعة في التحولات الهجومية والانضباط التكتيكي والضغط على حامل الكرة، سعيًا لإدراك هدف التعادل والعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن الدفاع الهولندي نجح حتى الآن في الحفاظ على تقدمه وسط استمرار المنافسة بين المنتخبين.

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