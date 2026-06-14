حفيظ دراجي يعلق على مباراة مصر وبلجيكا بعد تعديل جدول المعلقين في كأس العالم 2026

أجرت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” تعديلًا على جدول المعلقين الخاص بمباريات كأس العالم 2026؛ ليتم إسناد مهمة التعليق على مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكانت الشبكة قد أعلنت- في وقت سابق- تعيين المعلق العماني خليل البلوشي، والمعلق محمد مبروكي للتعليق على المباراة المرتقبة، قبل أن يتم تعديل الجدول وإسناد اللقاء إلى حفيظ دراجي، ضمن تغطية القنوات للمواجهة.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا غدا الإثنين 15 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة.

اهتمام جماهيري كبير

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع رغبة منتخب الفراعنة في تحقيق بداية قوية أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية، وسط متابعة عربية واسعة للتعليق المرتقب من حفيظ دراجي على اللقاء.