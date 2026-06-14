أزمة جديدة تضرب أوروجواي قبل مواجهة السعودية في كأس العالم

شهد معسكر منتخب أوروجواي أزمة جديدة قبل مباراته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعثرت رحلة بعثة الفريق إلى ولاية فلوريدا، الأمر الذي تسبب في ارتباك برنامج الاستعداد للمواجهة.

وبدأت الأزمة مع انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث فوجئ الحاضرون بعدم حضور المدير الفني لمنتخب أوروجواي، في واقعة أثارت العديد من التساؤلات حول أسباب غيابه، قبل أن تتكشف تفاصيل الأزمة التي واجهت البعثة.

وكشف الاتحاد الأوروجوياني أن طائرة المنتخب لم تحصل على تصريح الإقلاع في الموعد المحدد، بسبب مشكلات تتعلق بالوثائق الخاصة بالطائرة، وهو ما أدى إلى تأخير مغادرة البعثة نحو فلوريدا، حيث تقام المباراة أمام المنتخب السعودي ضمن منافسات دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني للمنتخب، وأدت إلى تعذر وصول المدير الفني في الوقت المناسب لحضور المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يسبق اللقاء، إلى جانب تعطيل بعض الترتيبات الخاصة بالبعثة.

وحمّل الاتحاد الأوروجوياني، الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤولية عن هذه الأزمة، مؤكدًا أن الجهة المنظمة للبطولة هي المسؤولة عن تنسيق وتنظيم رحلات المنتخبات المشاركة، بما في ذلك الإجراءات اللوجستية الخاصة بالطيران والتنقل بين المدن المستضيفة.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه المشكلات لا ينبغي أن تحدث في بطولة بحجم كأس العالم، خاصة أن المنتخبات تعتمد بشكل كامل على التنظيم المركزي الذي تشرف عليه اللجنة المنظمة؛ لضمان سير المنافسات دون أزمات تؤثر على استعدادات الفرق.

وتأتي هذه الواقعة قبل ساعات من المواجهة المنتظرة بين السعودية وأوروجواي، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

بينما يأمل الجهاز الفني للمنتخب الأوروجوياني في تجاوز الأزمة سريعًا والتركيز على الجوانب الفنية داخل الملعب، بعيدًا عن المشكلات التنظيمية التي فرضت نفسها على المشهد قبل المباراة.