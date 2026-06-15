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وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026

منتخب ايران
منتخب ايران
رباب الهواري

شهدت بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ حدثًا استثنائيًا مع وصول بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

ويُعد هذا الوصول محطة تاريخية، نظرًا لما تشهده العلاقات بين إيران والولايات المتحدة من توتر سياسي ودبلوماسي ممتد منذ سنوات، وهو ما منح الحدث اهتمامًا واسعًا على المستويين الرياضي والإعلامي.

وتسجل هذه النسخة من كأس العالم سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة منتخبًا يمثل دولة تربطها بها خلافات دبلوماسية وسياسية وعسكرية مباشرة، الأمر الذي أضفى أبعادًا تتجاوز الإطار الرياضي، في ظل المتابعة الكبيرة التي حظيت بها رحلة المنتخب الإيراني منذ مغادرته بلاده وحتى وصوله إلى الأراضي الأمريكية.

ورغم نجاح البعثة الرياضية في الوصول إلى مقر إقامتها، فإن رحلة الوفد لم تخلُ من العقبات، بعدما برزت أزمة تتعلق بتأشيرات الدخول الخاصة بعدد من أعضاء الوفد الإداري. وأفادت تقارير رسمية بأن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات لعدد من مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى جانب بعض المكلفين بالمهام الأمنية المصاحبة للبعثة.

وأثار هذا القرار حالة من الجدل، خاصة أن الجهات الأمريكية بررت موقفها باعتبارات تتعلق بخلفيات بعض الأسماء وعلاقاتها بجهات سياسية وأمنية، وهو ما أدى إلى غياب عدد من المسؤولين عن مرافقة المنتخب خلال مشاركته في البطولة.

ورغم هذه التطورات، يواصل المنتخب الإيراني استعداداته بصورة طبيعية لخوض منافسات كأس العالم، وسط تركيز الجهاز الفني واللاعبين على الجوانب الفنية والبدنية، بعيدًا عن الأجواء السياسية المحيطة بالمشاركة.

ويأمل المنتخب الإيراني في تقديم مستوى مميز خلال البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز حضوره على الساحة العالمية، بينما تظل الأنظار متجهة إلى مشاركته التي تحمل طابعًا استثنائيًا، ليس فقط من الناحية الرياضية، وإنما أيضًا بسبب الظروف السياسية والدبلوماسية التي أحاطت بوصوله إلى الولايات المتحدة، لتصبح هذه المشاركة واحدة من أكثر المشاركات إثارة للاهتمام في تاريخ كأس العالم

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