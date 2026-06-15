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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دايك يحقق إنجازا تاريخيا مع هولندا في كأس العالم

فان دايك
فان دايك
رباب الهواري

دخل قائد منتخب هولندا، فيرجيل فان دايك، سجل التاريخ الدولي من بوابة جديدة بعدما أحرز أول أهدافه في البطولات الكبرى بقميص منتخب بلاده، خلال مواجهة اليابان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

ورغم البداية القوية للمنتخب الهولندي، فإنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه، ليكتفي بالتعادل المثير أمام المنتخب الياباني بنتيجة هدفين لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى دقائقها الأخيرة، بعدما تقدم المنتخب الهولندي في مناسبتين قبل أن يعود المنافس ويفرض التعادل.

أول هدف في البطولات الكبرى

واحتاج فان دايك إلى 94 مباراة دولية حتى يسجل أول أهدافه في بطولة كبرى، سواء في كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا، ليضع بصمة خاصة في مسيرته الدولية. وجاء الهدف مع انطلاق الشوط الثاني، عندما ارتقى المدافع المخضرم لعرضية متقنة أرسلها زميله ريان جرافينبرخ، ليحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك معلنًا تقدم منتخب بلاده.

ورفع قائد هولندا بهذا الهدف رصيده إلى 14 هدفًا بقميص المنتخب، إلا أن هذا الهدف حمل قيمة استثنائية، كونه الأول له في البطولات الكبرى، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الدولية الحافلة.

أرقام مميزة للطواحين

ويشارك فان دايك في النسخة الثانية من كأس العالم، بعدما خاض منافسات نسخة قطر 2022، التي بلغ خلالها المنتخب الهولندي الدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

كما منح هدف قائد هولندا منتخب بلاده الهدف رقم 97 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يضيف كريسينسيو سامرفيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليرتفع إجمالي أهداف المنتخب الهولندي عبر تاريخ البطولة إلى 98 هدفًا، في رقم يعكس الحضور الهجومي المميز للطواحين على مدار مشاركاتهم في المونديال، رغم الاكتفاء بنقطة واحدة في بداية مشوار نسخة 2026

هولندا اليابان كأس العالم اخبار الرياضة

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