برلماني: تعيين كل دفعات الدراسات العليا من 2014 حتى 2026 أمر صعب

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه ليس ضد تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه، إلا أن هذا الأمر ليس متاحًا بصورة مطلقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير فرص عمل داخل الجهاز الإداري وفقًا للتخصصات التي تعاني من عجز في العمالة.

لا يوجد قانون يلزم الدولة بتعيين جميع الخريجين

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد قانون يلزم الدولة بتعيين جميع الخريجين أو الحاصلين على المؤهلات العليا.

وأشار إلى أنه يؤيد تعيين أعداد كبيرة من حاملي الماجستير والدكتوراه، إلا أن تنفيذ ذلك يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة، لافتًا إلى أنه لم يتم تعيين أصحاب الدراسات العليا من دفعات ما بعد عام 2013.

ولفت إلى أن حاملي الماجستير والدكتوراه يطالبون أيضًا بالتعيين المباشر دون الخضوع للمسابقات، موضحًا أن تعيين جميع الحاصلين على هذه الدرجات العلمية خلال الفترة من 2014 حتى 2026 سيكون أمرًا صعبًا على أي حكومة، إلا أنه يمكن توفير فرص العمل في الجهات التي تعاني من نقص أو احتياج فعلي للتخصصات المطلوبة.