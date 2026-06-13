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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالدراسات العليا .. كلية الآداب تستقبل لجنة قطاع المجلس الأعلى للجامعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استقبل الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب لجنة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على مدى جاهزية الكلية لتطبيق لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور ماهر الشربيني أستاذ اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة رحاب صبح رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ، وبحضور الدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


وقال الدكتور أمجد حجازي أن اللجنة أجرت جولة تفقدية شملت مختلف قطاعات الكلية للاطلاع على الإمكانات الأكاديمية والإدارية والبنية التحتية والتجهيزات الداعمة للعملية التعليمية والبحثية.


وأشار عميد الكلية الى ان هذه الزيارة تأتى في إطار سعي الكلية إلى التوسع في برامج الدراسات العليا وتطويرها وفق أحدث الأنظمة الأكاديمية العالمية، بما يُسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ويدعم مكانة الكلية وريادتَها الأكاديمية.


وخلال الزيارة، تم استعراض ما شهدته الكلية من أعمال تطوير وتحديث في منشآتها وخدماتها التعليمية، إلى جانب جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة الدراسات العليا بما يتوافق مع متطلبات الجودة والمعايير الأكاديمية الحديثة.


من جانبها أشادت اللجنة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكلية، وما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية تؤهلها لتطبيق نظام الساعات المعتمدة بكفاءة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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