ضبط 240 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في القليوبية

شنت الأجهزة الرقابية بمدينة قها بمحافظة القليوبية حملة مكبرة استهدفت أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.



جاءت الحملة بالتنسيق بين مجلس مدينة قها برئاسة جيهان صادق، وجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة تموين قها، وبمشاركة الجهات المعنية المختصة بالرقابة والمتابعة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 240 كيلو جرامًا من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت وجود تغير في خواصها الطبيعية، ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضبط المخالفات وحماية صحة المستهلكين.

من ناحية أخرى تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، من ضبط 1.5 طن جبن رومي مبشور وجبن أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة العبور، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة نفذتها فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، في إطار جهود حماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الجبن الرومي المبشور والجبن الأبيض ظهرت عليها علامات واضحة للفساد والتلف والعفن، فضلًا عن تداولها بطرق غير صحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

كما حررت اللجنة محضرًا لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 92 محضرًا للعاملين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، فضلًا عن إعدام كميات من الأغذية غير المطابقة للمواصفات القياسية.