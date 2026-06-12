قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي قبل انطلاق مشوار فرنسا بـ المونديال: سنحتفل في الشانزليزيه
هل تنتهي معاناة أوائل جامعة الأزهر؟ تحرك برلماني عاجل لحل أزمتهم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
لازم تدوس.. رسالة غامضة من فرج عامر: الحياة لا تحترم إلا الأقوياء
قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين
921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية
مفاجأة.. تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة
بقوة 7.8 ريختر.. ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا
هيئة الدواء تكشف عن مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية.. تفاصيل
عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان
النقل تطلق مبادرة "فني واع.. لأسطول آمن" وتدعو الشركات والهيئات إلى الاستفادة من البرنامج المجاني
مونديال 2026.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لمواجهة بلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 240 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في القليوبية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة الرقابية بمدينة قها بمحافظة القليوبية حملة مكبرة استهدفت أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.


جاءت الحملة بالتنسيق بين مجلس مدينة قها برئاسة جيهان صادق، وجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة تموين قها، وبمشاركة الجهات المعنية المختصة بالرقابة والمتابعة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 240 كيلو جرامًا من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت وجود تغير في خواصها الطبيعية، ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضبط المخالفات وحماية صحة المستهلكين.
من ناحية أخرى تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، من ضبط 1.5 طن جبن رومي مبشور وجبن أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة العبور، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة نفذتها فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، في إطار جهود حماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الجبن الرومي المبشور والجبن الأبيض ظهرت عليها علامات واضحة للفساد والتلف والعفن، فضلًا عن تداولها بطرق غير صحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما حررت اللجنة محضرًا لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 92 محضرًا للعاملين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، فضلًا عن إعدام كميات من الأغذية غير المطابقة للمواصفات القياسية.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الرقابية قها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

الاهلي

مفاجأة في تجديد عقود ثنائي الأهلي | خاص

ترامب

بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

محمد العدل

محمد العدل: حياتنا تحولت إلى صراع دائم بسبب الاختلافات.. ارحموا أنفسكم

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد