محافظ القليوبية: دعم المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية أولوية لتتنمية الاقتصاد

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لمناقشة عدد من الملفات والطلبات المقدمة من المستثمرين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل مناسبة لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على دراسة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في استقرار المشروعات القائمة ودعم جهود التنمية الصناعية بالمحافظة.



وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تضمنت طلبات تغيير النشاط الصناعي لبعض المشروعات، وجدولة المديونيات المستحقة والمتأخرة، وتعديل الكيانات القانونية، وتغيير الأسماء الإدارية لعدد من الشركات، حيث تم بحث تلك الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.



وفي إطار متابعة أعمال المرافق بالمناطق الصناعية، وجّه المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بأعمال الاستلام الابتدائي لمحطة معالجة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الصفا الصناعية بمدينة الخانكة، للوقوف على مدى جاهزيتها من الناحيتين الفنية والإنشائية تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.



كما ناقش مجلس الإدارة الموقف الخاص بأعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمناطق الصناعية، حيث وجّه المحافظ بإعادة دراسة المقايسات التقديرية المقدمة ومراجعتها في ضوء المخطط التفصيلي المحدث للمناطق الصناعية، بما يضمن توافق الأعمال المقترحة مع الاحتياجات الفعلية وخطط التنمية المستقبلية.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المحافظة في دراسة احتياجات المناطق الصناعية والعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق بها وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يحقق المصلحة العامة ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي.