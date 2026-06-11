إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارتين بالقليوبية

أصيب 12 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، وسقوطهما داخل ترعة على طريق شبين القناطر – كفر الور بمحافظة القليوبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بفرق الإنقاذ لانتشال المصابين من الترعة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

ناشد أهالي المنطقة المسؤولين بسرعة التدخل لتنفيذ وسائل الأمان على الطريق، مؤكدين أن الحوادث تتكرر بشكل مستمر على هذا المحور الذي يطلق عليه الأهالي “طريق الموت”، مطالبين بإنشاء سور حماية بطول الترعة الموازية للطريق للحد من حوادث السقوط والانقلاب والحفاظ على أرواح المواطنين.