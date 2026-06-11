تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جروبات صفحات الغش، أسئلة وورقة عليها إجابات ادعي البعض أنها تخص امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الخميس، وذلك بعد بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة.



وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم رصد الأسئلة والإجابات المتداولة على جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإجابات المتداولة لا تمت بصلة للامتحان الذي يؤديه الطلاب الان داخل مقار اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه يتم المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، وفور رصد أية مخالفات يتم اتخاذ إجراء فوري ضد المخالفين.



وتابع، أن غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، لم تتلق حتي الأن أية شكاوى بشأن الامتحان، وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط



ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2026، حيث تمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول بمقدار اللجان الانتخابية لمنع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية، كما تم التأكيد على استمرار منع دخول الطلاب بالشورت أو الشبشب، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حول انتظام سير الامتحانات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات النهائية للامتحانات، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والمراقبين الأوائل على مستوى المحافظة، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة تضمن توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب.



وتضمنت محاور الخطة الاستراتيجية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية التأكيد علي تأمين أوراق الأسئلة من خلال تشديد الرقابة على خطوط سير توزيع الأسئلة وتأمين المطبعة السرية، وتجهيز المقار الامتحانية من خلال توفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان مع توفير الرعاية الطبية.



وشددت المديرية علي التصدي للغش من خلال تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وحظر الهواتف المحمولة تماماً، وتنظيم غرف العمليات بالإدارات المختلفة وربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لسرعة حل المشكلات.



وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، موضحة أن مصلحة الطالب هي المعيار الأول لتقييم الأداء، كما شددت علي أهمية تضافر الجهود بين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتهيئة الأجواء النفسية المناسبة للطلاب، والتعامل بحسم وتربوية في آن واحد مع أي معوقات طارئة.



واستطردت، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ليست مجرد اختبار للمحصلة العلمية، بل هي ميثاق أمانة نلتزم فيه بمنح كل طالب حقه كاملا في بيئة تسودها العدالة وتكافؤ الفرص، لتظل القليوبية دائماً منارة للتميز والانضباط التعليمي.