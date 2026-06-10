القليوبية.. تطوير الشوارع الداخلية بمدينة بنها بتكلفة 17 مليون جنيه

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع جميل بمنطقة وسط البلد بمدينة بنها، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع وتحسين حركة التنقل للمواطنين والمركبات، بما يحقق السيولة المرورية ويرفع من جودة الحياة داخل المدن.



وأوضح المحافظ أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الرصف بمدينة بنها ضمن الخطة الاستثمارية الحالية يبلغ 17 مليون جنيه، وتشمل الأعمال رصف وتطوير نحو 37 ألف متر مربع من الشوارع الداخلية. وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 10 آلاف متر مربع خلال عشرة أيام فقط، وهو ما يعكس الجدية في التنفيذ وكفاءة الأداء وسرعة الإنجاز على أرض الواقع.



وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة مواصلة العمل بنفس المعدلات المرتفعة والانتهاء من كافة الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة لمشروعات الرصف والتطوير.



كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جميع الجهات التنفيذية المشاركة في المشروع، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية بكافة المدن والمراكز، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة حنان جمال، مدير مديرية الطرق بمحافظة القليوبية