مدير تعليم القليوبية يترأس غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية

ترأس الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، غرفة العمليات المركزية المشكلة بديوان عام المديرية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة لحظة بلحظة، والوقوف على مدى انتظام اللجان وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.



وقال وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليميةمنذ الدقائق الأولى لانطلاق الامتحانات، جرى تفعيل الربط الإلكتروني والهاتفي الكامل بين غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وغرف العمليات الفرعية المتواجدة داخل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



جدير بالذكر اطلع الدكتور ياسر محمود على تقارير فتح اللجان، وتأكد من وصول أوراق الأسئلة في مواعيدها المحددة وسط إجراءات تأمينية مشددة، فضلًا عن الاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل الفصول من حيث الإضاءة والتهوية المناسبة.

وخلال إدارة الغرفة، أصدر حزمة من التوجيهات الصارمة لجميع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، جاء على رأسها ، ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والالتزام داخل المدارس لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وشدد على تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام العام للجان، مؤكدًا أن مصلحة الطالب وحقه في تكافؤ الفرص يأتيان في المقام الأول.

كما تم استعراض آليات التعامل السريع مع أي شكاوى أو استفسارات ترد من أولياء الأمور أو الطلاب .

كما اشار إلى أن هناك فرق متابعة ميدانية تطوف المدارس بالتزامن مع عمل غرفة العمليات لرصد أي سلبية والتعامل معها فورًا.