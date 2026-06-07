"الإدارة المحلية" تواجه محافظ القليوبية بملفات النظافة والطرق.. و"الإسكان" تضبط السوق العقاري

تفتح لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، ملفًا استراتيجيًا بحضور المهندسة رائدة المنشاوي، وزيرة الإسكان، التي تطرح رؤية الوزارة والمقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري وضمان استقراره.

وفي مواجهة ساخنة، تعقد لجنة الإدارة المحلية بالمجلس 4 اجتماعات متتالية بحضور محافظ القليوبية، لمناقشة طلبات إحاطة حرجة؛ حيث يناقش النواب (إيهاب إمام، وأحمد بدوي، ومجاهد نصار، وحازم توفيق) تدهور منظومة النظافة في شبرا الخيمة ومسطرد، وفشل أعمال رصف بعض الطرق وتأخر التوسعات (مثل طريق مزلقان زكي وطريق خط 13).

الإدارة المحلية" تواجه محافظ القليوبية بملفات النظافة والطرق

وتتابع اللجنة ملفات القليوبية بمناقشة طلب النائب عبد الله أحمد عبد الله حول عدم التزام الوحدات المحلية بشهادات توصيل المرافق الصادرة عن الهيئة الهندسية، وتأخر تشغيل مركز طبي بقليوب.

كما تبحث طلب النائبة سولاف درويش بشأن نقل "سوق الاثنين" بقليوب لإقامة سوق حضاري على مساحة تتجاوز 5 أفدنة تابعة للإصلاح الزراعي، فضلًا عن إخلاء باكيات شارع الحرية بالقناطر الخيرية المثار من النائب سمير البيومي.

كما تتابع اللجنة أعمالها يوم الأربعاء 10 يونيو بحضور محافظ أسيوط اللواء محمد سيد حسن علوان لمناقشة تقنين الأراضي وأزمات الأحوزة العمرانية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.