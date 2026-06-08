وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق بمحافظة القليوبية ومدينة العبور، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشئون المرافق، ومسئولي الجهات التابعة للوزارة المعنية بملفات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المرافق باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة لضمان الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

كما وجهت الوزيرة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية بمواقع المشروعات بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، لرصد الموقف التنفيذي على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أية تحديات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو التشغيل، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، والتي يشرف على تنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة إنتاجية 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع إنشاء خطوط توزيع المياه من محطة كفر شكر بإجمالي أطوال نحو 51 كيلومترًا، ومحطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطة صرف صحي شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي يبلغ إجمالي عددها 166 مشروعًا، وتشمل تنفيذ شبكات انحدار لخدمة 36 قرية، و24 محطة رفع صرف صحي، و24 خط طرد، و3 محطات معالجة، والوصلات المنزلية للصرف الصحي، إلى جانب مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب، بإجمالي 7 محطات مياه، وذلك من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطرق الاجتماع كذلك إلى موقف تلافي الملاحظات بشأن عدد من المشروعات بمدينة العبور، ومحافظة القليوبية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق، مع الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول القائمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار انعقاد لجنة المرافق بصورة دورية لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير قطاع المرافق وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.