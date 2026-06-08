قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق بمحافظة القليوبية ومدينة العبور، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشئون المرافق، ومسئولي الجهات التابعة للوزارة المعنية بملفات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المرافق باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة لضمان الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

كما وجهت الوزيرة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية بمواقع المشروعات بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، لرصد الموقف التنفيذي على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أية تحديات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو التشغيل، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، والتي يشرف على تنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة إنتاجية 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع إنشاء خطوط توزيع المياه من محطة كفر شكر بإجمالي أطوال نحو 51 كيلومترًا، ومحطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطة صرف صحي شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي يبلغ إجمالي عددها 166 مشروعًا، وتشمل تنفيذ شبكات انحدار لخدمة 36 قرية، و24 محطة رفع صرف صحي، و24 خط طرد، و3 محطات معالجة، والوصلات المنزلية للصرف الصحي، إلى جانب مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب، بإجمالي 7 محطات مياه، وذلك من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطرق الاجتماع كذلك إلى موقف تلافي الملاحظات بشأن عدد من المشروعات بمدينة العبور، ومحافظة القليوبية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق، مع الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول القائمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار انعقاد لجنة المرافق بصورة دورية لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير قطاع المرافق وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

الإسكان المجتمعات العمرانية مياه الشرب الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

الشيخ عبد العاطي ناصف

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد العاطي ناصف قارئ الأولياء

ذكرى وفاة النبي ميلاديا.. ماذا فعل النبي آخر لحظات حياته ونماذج من عفوه

ذكرى وفاة النبي محمد ميلاديا.. ماذا فعل خاتم الأنبياء في آخر لحظات حياته

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة.. صور

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد