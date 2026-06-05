الإسكان تعد تقريرا بالفيديوجراف عن أبرز أنشطتها خلال الفترة من 1/6/2026 إلى 4/6/2026

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا بالفيديوجراف عن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 1/6/2026 إلى 4/6/2026.

https://youtu.be/HlNBn_nrKso?si=eyLtW_IoxaRo0OzY

وفي يوم 4/6/2026، شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة الثانية بعنوان «بناء مدن مصر المستقبلية: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسس لمرحلة جديدة تستهدف تعظيم العائدين الاقتصادي والاستثماري. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا تشمل مشروعات التطوير العمراني المتكامل، والمشروعات متعددة الاستخدامات، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية، وإدارة وتشغيل الأصول، ومشروعات البنية الأساسية والخدمات، داخل مدن تمتلك بنية تحتية متكاملة ومقومات نمو حقيقية.

وأضافت أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال التوسع في نماذج الشراكة، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة الاستثمارية. وأشارت إلى أن ما يميز المرحلة الحالية هو أن المستثمر لم يعد يدخل إلى مدن قيد الإنشاء، بل إلى مدن قائمة بالفعل تتمتع ببنية أساسية حديثة وخدمات متكاملة وطلب متنامٍ، بما يتيح فرصًا استثمارية أكثر نضجًا وعوائد أكثر استدامة.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم السفير المصري في لندن، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار، بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية الأساسية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي تمثل منصات متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية متنوعة في العديد من المجالات، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف التوجهات الاستثمارية.

وفي يوم 3/6/2026 شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتناولت الجلسة عددا من المحاور، من بينها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونماذج تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وقوة الطلب المحلي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، والتحول نحو مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات ومستدامة، فضلًا عن أدوات التمويل المحلي، ودور البنوك المصرية في دعم المستثمرين الأجانب، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والبنية التحتية المستدامة باعتبارها محركًا رئيسيًا للقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

والتقت المهندسة راندة المنشاوي، ديفيد هاملتون، مدير المشروعات بشركة Malcolm Reading Consultants البريطانية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التخطيط العمراني، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تشهد طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، مدعومة بحزمة واسعة من مشروعات التنمية العمرانية المستدامة والمدن الجديدة، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية ذات الخبرات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والتطوير العمراني وإدارة المشروعات.

كما التقت المهندسة راندة المنشاوي، ممثلي شركة Futurecity البريطانية، المتخصصة في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية للمشروعات العمرانية، على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام».

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يتطلب الاهتمام بتعزيز الهوية العمرانية والثقافية للمجتمعات الجديدة، وخلق بيئات جاذبة للاستثمار والسكان، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي ذات اليوم، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح محال تجارية للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالمزايدة العلنية في جلسة مزاد بتاريخ 24 يونيو 2026.

وفي يوم 2/6/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمدينتي السادات والسويس الجديدة، وذلك في إطار دعم الاستثمار بالأنشطة الصناعية في المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لتلك المناطق.

وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال الصيانة الدورية والتطوير المستمر لشبكات الطرق والمرافق تساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي والتنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بمواصلة التصدي لكافة صور المخالفات والتعديات والإشغالات بالمدن الجديدة، كثّفت أجهزة عدد من المدن حملاتها الميدانية الموسعة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على النسق الحضاري، والتعامل الفوري مع المخالفات.

وفي يوم 1/6/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ مشروع المرافق والطرق بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، على مساحة تُقدَّر بنحو 1800 فدان "قطع أراضٍ سكنية"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني.