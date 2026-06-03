وزيرة الإسكان تبحث مع شركة بريطانية فرص التعاون في إعادة التخطيط وتعزيز الهوية بالمدن الجديدة

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي شركة Futurecity البريطانية، المتخصصة في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية للمشروعات العمرانية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يتطلب الاهتمام بتعزيز الهوية العمرانية والثقافية للمجتمعات الجديدة، وخلق بيئات جاذبة للاستثمار والسكان، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يخص إعادة التخطيط تعزيز الهوية بالمشروعات العمرانية، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى، بما يسهم في خلق مجتمعات نابضة بالحياة تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وترفع من القيمة المضافة للمشروعات العمرانية.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو شركة Futurecity خبراتهم الدولية في تطوير وإعادة التخطيط للمشروعات والمدن الكبرى، مؤكدين أهمية الثقافة والهوية المحلية كعامل رئيسي في جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة التجارية والاقتصادية للمشروعات العمرانية.

كما بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التخطيط الحضري بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المدن الجديدة ورفع كفاءتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل ودراسة فرص التعاون المشترك في عدد من المشروعات العمرانية والتنموية، والاستفادة من الخبرات الدولية للشركة في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية الثقافية للمشروعات، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في مصر.