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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع Malcolm Reading Consultants البريطانية فرص التعاون بمجالات التخطيط العمراني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ديفيد هاملتون، مدير المشروعات بشركة Malcolm Reading Consultants البريطانية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التخطيط العمراني.

ويأتي ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تشهد طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، مدعومة بحزمة واسعة من مشروعات التنمية العمرانية المستدامة والمدن الجديدة، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية ذات الخبرات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والتطوير العمراني وإدارة المشروعات.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة خبراتهم في تنفيذ المشروعات العمرانية والمعمارية الكبرى على المستوى الدولي، إلى جانب تجاربهم في عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، معربين عن اهتمامهم بالدخول إلى السوق المصرية والمشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد.

كما تناول اللقاء بحث عدد من فرص التعاون المحتملة في المشروعات العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية للمشروعات الكبرى، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في تطوير العمران وتعزيز جودة الحياة.

ومن جانبه، أعرب ممثل شركة Malcolm Reading Consultants عن اهتمام الشركة بالتعرف على الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة في السوق المصرية، واستكشاف مجالات التعاون مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات قومية وتنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل وإعداد عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات تنموية وعمرانية في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاستفادة من الخبرات الدولية للشركة في هذا الشأن، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية الواعدة بتلك المناطق.

الإسكان المجتمعات العمرانية التخطيط العمراني فرص الاستثمار

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