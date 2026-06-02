الإسكان: الصيانة وتطوير شبكات الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية يوفر بيئة استثمارية جاذبة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمدينتي السادات والسويس الجديدة.

يأتي ذلك في إطار دعم الاستثمار بالأنشطة الصناعية في المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لتلك المناطق.

وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال الصيانة الدورية والتطوير المستمر لشبكات الطرق والمرافق تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي والتنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج جولة ميدانية للمهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسؤولي الجهاز، لمتابعة سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقتين الصناعيتين السادسة والسابعة، اللتين تضمان العديد من الأنشطة الصناعية.

وتفقد رئيس الجهاز مواقع الأعمال الجارية، واطلع على معدلات التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، موجّهًا بضرورة تكثيف الجهود وزيادة معدلات الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية القياسية.

كما أشار التقرير إلى جولة ميدانية للمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسؤولي الجهاز، شملت محطة رفع مياه المنطقة الصناعية المغذية لخط المياه الرئيسي بقطر 900 مم، ومحطة رفع الصرف الصناعي (PS1)، ومحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة، وذلك لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على جاهزية المنظومة واستدامة الخدمات الداعمة للأنشطة الصناعية بالمدينة.

وشملت الجولة مراجعة كفاءة الطلمبات ومنظومة الضخ والضغوط التشغيلية بالشبكات، إلى جانب متابعة أعمال التعقيم ونظافة الخزانات وفحص أنظمة التحكم والمراقبة، فضلاً عن متابعة مراحل استقبال ورفع مياه الصرف الصناعي وخطوط النقل المرتبطة بمحطة المعالجة، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات الكهروميكانيكية وأنظمة التشغيل والطوارئ.

كما تضمنت الجولة تفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة، حيث تم مراجعة مراحل المعالجة المختلفة، وكفاءة المعدات وخطوط التشغيل، ومعدلات الأداء اليومية، والتأكد من انتظام عمليات المعالجة وتحقيق الاشتراطات البيئية المعتمدة قبل إعادة التصريف، إلى جانب متابعة القدرة الاستيعابية للمحطة ومدى جاهزيتها لمواكبة التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية.

وأوضح التقرير كذلك أنه تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق الصناعية بمدينة السويس الجديدة، حيث شملت الأعمال تنفيذ برامج صيانة دورية ووقائية لشبكات الإنارة، تضمنت تأهيل وصيانة وحدات التشغيل، والانتهاء من صيانة 24 ولاعة إنارة بنسبة تنفيذ 100%، إلى جانب رفع كفاءة 2064 عمود إنارة بمختلف قطاعات المدينة.

كما تضمنت الأعمال استبدال الكشافات التقليدية عالية الاستهلاك بكشافات LED موفرة للطاقة وذات كفاءة تشغيلية أعلى، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإحلال 100% من المستهدف، خاصة بالمناطق الصناعية ومحاور الحركة الرئيسية، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الإنارة وترشيد استهلاك الطاقة ودعم استدامة الخدمات.