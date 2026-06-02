بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية

تشهد أروقة الدورة الـ114 لـ منظمة العمل الدولية في جنيف، اليوم، عملية تصويت حاسمة داخل اجتماع فريق العمال بشأن دعم العمال الفلسطينيين، وذلك ضمن مناقشة البنود المتعلقة بانتهاكات حقوق العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جنيف، على أن يتم إعلان النتيجة الرسمية غدًا، وسط ترقب واسع من الوفود المشاركة في المؤتمر.

منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل

ويشارك الوفد الرسمي لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل ضمن صفوف فريق العمال في هذه العملية التصويتية التي تهدف إلى بلورة موقف عمالي دولي داعم للحقوق الفلسطينية.

وقال عيد مرسال، إن التصويت يأتي في إطار السعي لتبني توصيات تُرفع إلى الجلسات العامة للمؤتمر، وتطالب بتوفير الحماية اللازمة للعمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن الوفد المصري يواصل، بالتنسيق مع الوفود العربية والصديقة، جهوده لحشد التأييد للموقف العمالي الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة داخل أروقة المؤتمر، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج التصويت التي ستُعلن غدًا.