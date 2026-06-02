الفيفا يخطر منتخب مصر بألوان قميصه في مباريات كأس العالم

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» منتخب مصر يألوان قميصه خلال مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية.

ويرتدي منتخب مصر الطاقم الأبيض في المباراة الأولى أمام بلجيكا على أن يرتدي القميص الأساسي “الأحمر” في مباراتي نيوزيلندا وإيران.

يفتتح الفراعنة مبارياتهم في كأس العالم بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ونيوزيلندا

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام نيوزيلندا، حيث تقام المباراة فجر يوم 22 يونيو في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر وإيران

ويختتم المنتخب الوطني منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو، في لقاء ينطلق عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في مونديال 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وجود منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم:

منتخب مصر
منتخب بلجيكا
منتخب إيران
منتخب نيوزيلندا

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تاريخية تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ما يجعلها الأكبر في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها.

ويسعى منتخب مصر إلى استغلال حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عدد من نجومه، من أجل تحقيق نتائج قوية خلال منافسات دور المجموعات والمنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.

