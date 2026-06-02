الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الطباعة والتغليف تشارك في «بروباك مينا» لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد

غرفة الطباعة
ولاء عبد الكريم

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، مشاركتها في فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، المقامين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية ، والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.

وقال المهندس سمير البيلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي في إطار دعم التكامل بين قطاع التغليف والصناعات الغذائية، باعتبار أن التعبئة والتغليف يمثلان عنصرًا رئيسيًا في الحفاظ على جودة المنتجات وتعزيز سلامة الغذاء وتقليل نسب الهدر خلال مراحل الإنتاج والتداول.

وأضاف البيلي، أن المعرض يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الطباعة والتغليف، خاصة مع التطور المتسارع الذي يشهده القطاع على مستوى التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الحديثة.

وأشار إلى أن قطاع التغليف في مصر يمتلك فرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالتوسع في الصناعات الغذائية وزيادة الاهتمام برفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح رئيس الغرفة أن الاتجاه نحو استخدام حلول تغليف حديثة ومستدامة يسهم بشكل مباشر في خفض التكلفة الإنتاجية وتقليل الفاقد، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين والنقل.

وأكد البيلي أهمية المعارض المتخصصة في دعم التواصل بين المصنعين والموردين والشركات العاملة في القطاع، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

ويجمع معرضا «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية» تحت سقف واحد قطاعات التعبئة والتغليف، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، ومكونات وخامات الصناعات الغذائية، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بالصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد.

طريقة عمل بيتزا كرات اللحم

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

