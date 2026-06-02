مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام

تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم عدد 14 رحلة جوية بواقع :

10 رحلات جدة - القاهرة

1 رحلة خاصة جدة - باماكو (مالي)

1 رحلة خاصة جدة - كوناكري (غينيا)

2 رحلة المدينة المنورة - القاهرة.

وذلك لعودة حجاج بعثات وزارات الداخلية والأوقاف والصحة، وحجاج قرعة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والأسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والمنيا، وحجاج تضامن القاهرة والدقهلية وبورسعيد وبنى سويف، وحج الأفراد والأجانب والسياحة، وحجاج ترانزيت أوروبا وأمريكا وأفريقيا (چنيڤ، باريس، برلين، مانشستر، دوسلدورف، فرانكفورت، أمستردام، لندن، نيويورك، چوهانزبرج، كانو، لاجوس، أبوجا)، بالإضافة إلي تأشيرات العمل والإقامة.

وعلي صعيد متصل تقوم مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بنقل ما يقرب من 5000 حاج من الأشقاء الأفارقة والعرب من دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين، طحيث تبدأ اليوم أولي رحلات عودة حجاج دولة غينيا كوناكري علي متن 16 رحلة جوية خاصة مباشرة من مطار جدة إلي مطار كوناكري بطائرة من طراز B789 Dreamliner الذي يتسع لعدد 309 راكب، وتستمر مرحلة العودة حتي 15 يونيو الحالي.

كما تبدأ أولي رحلات عودة حجاج دولة مالي علي متن 12 رحلة جوية خاصة مباشرة من مطار جدة إلي مطار باماكو لعودة 3700 حاج بطائرة من ذات الطراز B789 Dreamliner ، علي أن تستمر مرحلة العودة حتي يوم 12 يونيو الحالي.

وتسير مصر للطيران يوم 6 يونيو الجاري رحلتين خاصتين في مرحلة العودة بطائرات من طراز A330-300 و طراز B737-800 من مطار جدة إلي مطار القاهرة لعودة 450 حاج من حجاج دولة فلسطين.