بعد وفاة سهام جلال.. عبير صبري: لغاية إمتى الفنانين هتموت مقهورة

عبرت الفنانة عبير صبري عبر صفحتها على موقع فيسبوك، عن حزنها الشديد علي رحيل سهام جلال.

وقالت عبير صبري: السؤال اللي لازم معظمنا يقف عنده وان الاوان ان الفنانين يقفوا موقف جاد وحقيقي لغايه امتي الفنانين هتموت مقهوره ومفروض عليها العزله والاعتزال بالتجاهل والتهميش وانعدام الفرص رغم وفره الفرص لناس تانيه سواء كانوا موهوبين او لاء مش موضوعنا دلوقتي ..

وتابعت عبير صبري: ايه السبب ان الناس مش بتشتغل فهمونا بقي ؟ ايه اللي حصل في المنظومه الفنيه..مين المسؤول ؟ يعني ايه الناس بتشتكي بقالها سنين وبتطلع تقول احنا تعبانين ومش لاقين شغل ..من كل القطاعات ..ربنا ينتقم من كل قاطعي الارزاق .. ربنا يرحم الفنانه الجميله سهام جلال ويعفو عنها ويعوضها ويصبر اهلها.