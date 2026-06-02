داليا مصطفى تطلق مبادرة للتبرع بصدقة لروح سهام جلال والراحلين

أطلقت الفنانة المصرية داليا مصطفى مبادرة إنسانية تحث فيها متابعيها على التبرع بصدقة جارية لروح الفنانة الراحلة سهام جلال وجميع أموات المسلمين.

وقالت داليا مصطفي عبر حسابها على موقع فيس بوك :" الله يرحمها و يغفرلها لو كلنا عملنا كده لكل مرحوم ولو بجنيه هيفرق معاه جدًا وأكيد هيترد لك.. وكلنا محتاجين ده في يوم من الأيام لأن الدنيا مش باقية لحد".

جاءت هذه المبادرة بالتزامن مع إعلان وفاة الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 2 يونيو 2026، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت لدخولها العناية المركزة وخضوعها لعملية جراحية.



وكان للفنانة سهام جلال مجموعة من التصريحات المؤثرة التى أدلت بها في وقت سابق خلال استضافتها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، حيث تحدثت بصراحة عن معاناتها بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترات طويلة.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز التصريحات المثيرة للجدل للفنانة سهام جلال.

وقالت سهام جلال: حسيت بقهر شديد، قعدت في البيت سنين بدون شغل، لدرجة إني كنت باتصل بالمخرجين والفنانين عشان أرجع أشتغل، وكانوا بيوعدوني، بس كلها وعود في الهوا، وأنا ما بعدتش عن شغلي بإرادتي»، مشيرة إلى أن قلة الفرص الفنية كانت من أصعب التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها.

زواج سهام جلال

وأما عن الزواج، قالت سهام جلال، أن والدها كان كثير الزواج، إذ خاض خمس تجارب زواج مختلفة، وهو ما جعلها تشاهد منذ طفولتها مشكلات أسرية متكررة وحالات انفصال متعاقبة أثرت على نظرتها للحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن تلك التجارب زرعت بداخلها خوفًا دائمًا من فشل العلاقات وعدم استقرار الأسرة.