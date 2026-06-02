شهمة وجدعة.. كريم الحسيني يكشف عن مسلسل شاركت به سهام جلال دون أجر

نعى الفنان كريم الحسيني الفنانة الراحلة سهام جلال، وكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل إذاعي أخرجه، حيث حضرت وشاركت فيه دون تقاضي أي أجر.

وكتب الحسيني عبر حسابه بـ فيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. ربنا يرحمك يا سهام ويغفر لك ويجعل مثواكى الجنة".

واضاف كريم: "اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب.. أشهد ليكى بالطيبة والجدعنة.. كنتِ بـ100 راجل.. وعمر ما حد من صحابك قصدك فى حاجه واتأخرتى عنه".



وتابع الحسينى: "حتى المسلسل الإذاعى اللى أخرجتهولك جيتى من غير ولا مليم عشان تدعمى الشباب وتُقفى جنبهم.. وده مش جديد عليكى.. دائمًا كنتِ شهمة.. ربنا يرحمك يارب.. فضلًا.. وليس أمرًا الدعاء بالرحمة والمغفرة لها وقراءة الفاتحة".



وصل منذ قليل جثمان الفنانة سهام جلال مسجد حسن الشربتلي بالتجمع وذلك تمهيدا لصلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة ظهر اليوم.

توفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة الجمهور.