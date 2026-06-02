قبل وفاتها| موقف صادم لـ سهام جلال مع أمير كرارة.. وأحمد السقا: محدش ساعدني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من أحد اللقاءات التلفزيونية للفنانة الراحلة سهام جلال مع الإعلامية ياسمين عز، إذ كشفت الراحلة خلال هذا المقطع عن موقف صادم جمعها بالفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا بعدما طلبت منهم إتاحة فرصة عمل لها.

وقال سهام جلال، لقائها مع الإعلامية ياسمين عز: "رفعت التليفون على أحمد السقا وأمير كرارة وزمايل ليا في الوسط في الفترة اللي أنا مش موجودة فيها في الوسط وبطلب منهم شغل ومحدش بيعبرني ومفيش حد بيساعد حد".

وأضافت سهام جلال: "عشموني بشغل وبعدين محدش منهم رد عليا، وندمانة أني كلمت أمير كرارة لأنه عشمني وخلا بيا، وميقللش مني إني أكلم زميل ولكن كانت الردود صادمة، وكلمت المخرج تامر محسن ورحب بيا وتعامل معايا بلطف، وأنا منتظرة أشتغل معاه".



وقد أثار الفيديو المتداول لها من لقاء تلفزيوني سابق، حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين رواد منصات التواصل الاجتماعي والوسط الفني.