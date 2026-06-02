الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شعرت بقهر شديد وموقفها من الزواج.. تصريحات مثيرة للراحلة سهام جلال

أحمد إبراهيم

توفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة الجمهور. 

وكان للفنانة سهام جلال مجموعة من التصريحات المؤثرة التى أدلت بها في وقت سابق خلال استضافتها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، حيث تحدثت بصراحة عن معاناتها بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترات طويلة.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز التصريحات المثيرة للجدل للفنانة سهام جلال. 

وقالت سهام جلال: حسيت بقهر شديد، قعدت في البيت سنين بدون شغل، لدرجة إني كنت باتصل بالمخرجين والفنانين عشان أرجع أشتغل، وكانوا بيوعدوني، بس كلها وعود في الهوا، وأنا ما بعدتش عن شغلي بإرادتي»، مشيرة إلى أن قلة الفرص الفنية كانت من أصعب التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها.

زواج سهام جلال 

وأما عن الزواج، قالت سهام جلال، أن والدها كان كثير الزواج، إذ خاض خمس تجارب زواج مختلفة، وهو ما جعلها تشاهد منذ طفولتها مشكلات أسرية متكررة وحالات انفصال متعاقبة أثرت على نظرتها للحياة الزوجية. 

وأشارت إلى أن تلك التجارب زرعت بداخلها خوفًا دائمًا من فشل العلاقات وعدم استقرار الأسرة.

وأكدت الفنانة الراحلة سهام جلال أنها كانت ترى والدتها تعاني بسبب تلك الزيجات المتعددة، الأمر الذي جعلها تفقد الثقة في فكرة الزواج التقليدية، وتعاملت مع الارتباط بحذر شديد طوال حياتها.

وقالت في أكثر من مناسبة إن تجربة والدها كانت السبب الرئيسي فيما وصفته بـ«العقدة» التي لازمتها لسنوات طويلة.

وكشفت سهام جلال أنها تلقت عروض زواج عديدة خلال مشوارها الفني، إلا أنها كانت تتراجع في اللحظات الأخيرة بسبب خوفها من تكرار المشاهد التي عاشتها داخل أسرتها.

وأضافت أن الاستقلالية التي اعتادت عليها مع مرور الوقت جعلتها أكثر تمسكًا بحياتها الخاصة بعيدًا عن أي ارتباط قد يفرض عليها تنازلات لا ترغب فيها.

وفي إحدى تصريحاتها، أكدت أنها وصلت إلى قناعة كاملة بإمكانية عيش حياة مستقرة وسعيدة دون زواج، مشيرة إلى أن النجاح المهني وعلاقات الصداقة والعائلة كانت كافية بالنسبة لها لتحقيق التوازن النفسي الذي تبحث عنه.

