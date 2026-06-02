الحرس الثوري الإيراني: طهران فرضت سيادتها على مضيق هرمز

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إن طهران فرضت سيادتها على مضيق هرمز، وأن إدارة مضيق هرمز تعد أحد أوجه قوتنا.

وثمّنت الولايات المتحدة التزام رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بأمن الملاحة في مضيق هرمز ودعم أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وقال وزير الحارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد إيطاليا الوطنى إن الولايات المتحدة تقدّم، باسم شعبها، أحرّ التهاني إلى الشعب الإيطالي بمناسبة الذكرى الثمانين لقيام الجمهورية الإيطالية.

وأضاف أن إيطاليا "شريك وصديق راسخ"، مشيداً بزيادة استثماراتها في الإنفاق الدفاعي.

وأعرب روبيو عن تقدير واشنطن لدعم إيطاليا للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتعاون المشترك في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البلدين وحلفائهما. كما عبر عن امتنان الولايات المتحدة لاستضافة إيطاليا نحو 30 ألف عسكري أمريكي وأفراد أسرهم على أراضيها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ترحيب بلاده بالدور القيادي لإيطاليا في تطوير التقنيات الحيوية وبناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في أوروبا، مشيراً إلى أن الشراكة العلمية والتكنولوجية بين البلدين تسهم في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي متبادل.

واختتم البيان بالتعبير عن الأمل في استمرار ازدهار الشراكة بين البلدين، قائلاً: "نتمنى لشراكتنا المزيد من التقدم والنجاح. عيد جمهورية سعيد بمناسبة الذكرى الثمانين".