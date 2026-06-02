قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة
سيولة مرورية.. الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد
منصة مصر الصناعية الرقمية تطرح 400 قطعة أرض لدعم الإنتاج وتقليص فجوة الاستيراد
ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستقبل أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة
الرئيس السيسي: السلام الدائم في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفاد مسؤولون صحيون في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي في حوادث متفرقة في أنحاء القطاع.

وذكر مسعفون أن شخصاً واحداً على الأقل قُتل وأصيب أربعة آخرون بجروح عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة شرق دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

وأضافت مصادر أن غارة جوية أخرى وقعت في وقت سابق من اليوم أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في بلدة زويدا المجاورة، بينما أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل رجل في خان يونس شمال غرب القطاع، جنوب القطاع.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على أي من الحادثتين.

وقد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتشهد إسرائيل وحماس جموداً في المفاوضات غير المباشرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقد أبقى وقف إطلاق النار إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي الساحلية.

استشهد نحو 930 فلسطينياً في غارات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقاً لأرقام صادرة عن مسؤولي الصحة في غزة لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين على يد مقاومين خلال الفترة نفسها.

غزة مسؤولون صحيون قصف إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

سهام جلال

قبل وفاتها| موقف صادم لـ سهام جلال مع أمير كرارة.. وأحمد السقا: محدش ساعدني

مسلسل ورد على فل وياسمين

الحلقة الرابعة من مسلسل «ورد على فل وياسمين».. صدمة صبا مبارك بمرضها

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد