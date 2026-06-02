تحقيقات وملفات

برشلونة يقترب من كتابة تاريخ جديد في كأس العالم 2026.. والأهلي يفرض حضوره بين كبار أوروبا .. اعرف التفاصيل المهمة

محمود أحمد

يواصل نادي برشلونة الإسباني تأكيد مكانته كواحد من أهم مصانع النجوم في كرة القدم العالمية بعدما بات مرشحًا بقوة لتسجيل رقم تاريخي جديد في كأس العالم 2026 من خلال العدد الكبير من لاعبيه المتوقع مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم.

ويأتي ذلك امتدادًا للهيمنة الكتالونية على قوائم المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة حيث سبق لبرشلونة أن حقق رقمًا قياسيًا خلال مونديال قطر 2022 بإرسال 17 لاعبًا للمشاركة في البطولة وهو الرقم الأعلى الذي يسجله نادٍ واحد في تاريخ كأس العالم.

ومع اقتراب انطلاق النسخة المقبلة من المونديال تبدو فرص النادي الكتالوني كبيرة في تحطيم رقمه السابق خاصة في ظل الاعتماد المتزايد للمنتخب الإسباني على مجموعة من أبرز مواهبه الشابة التي أصبحت تمثل العمود الفقري لـ"لا روخا".

وتضم قائمة اللاعبين المرتبطين ببرشلونة والمرشحين للمشاركة في البطولة عددًا من أبرز نجوم الكرة الأوروبية وفي مقدمتهم لامين يامال وبيدري وباو كوبارسي وداني أولمو وفيران توريس وجافي وإريك جارسيا بالإضافة إلى عناصر أخرى تمثل منتخبات مختلفة حول العالم.

وينتظر أن يشكل هذا الجيل قاعدة المنتخب الإسباني في سعيه لاستعادة أمجاد مونديال 2010 وتحقيق اللقب العالمي الثاني في تاريخه بعد سنوات من إعادة البناء التي شهدتها الكرة الإسبانية.

صراع العمالقة.. برشلونة في مواجهة سيتي وبايرن وأرسنال

وبحسب التقديرات الحالية فإن برشلونة يمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين يضعه في مصاف الأندية الأكثر تمثيلًا في كأس العالم إلى جانب أندية أوروبية عملاقة مثل أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار الذي قامت به تلك الأندية في بناء فرق تعتمد على نخبة من اللاعبين الدوليين القادرين على المنافسة في أعلى المستويات سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية.

ويستمر مانشستر سيتي في تصدر المشهد العالمي من حيث عدد اللاعبين الدوليين داخل صفوفه يليه بايرن ميونيخ بينما يحافظ برشلونة على مكانته التقليدية كأحد أكبر مصادر المواهب للمنتخبات الكبرى.

باريس سان جيرمان يطارد الكبار

في المقابل يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي حضوره القوي على الساحة الدولية من خلال عدد كبير من اللاعبين المشاركين في كأس العالم متفوقًا على أندية بارزة مثل أتلتيكو مدريد وليفربول وكريستال بالاس.

ويؤكد ذلك أن النادي الباريسي لم يعد مجرد مشروع محلي أو أوروبي بل أصبح أحد أبرز الأندية التي تملك تأثيرًا مباشرًا على تشكيلات المنتخبات الوطنية حول العالم.

الأهلي يرفع راية الكرة العربية

وعلى المستوى العربي يبرز اسم الأهلي بقوة في قائمة الأندية الأكثر تمثيلًا للاعبين الدوليين المشاركين في كأس العالم في إنجاز يعكس حجم التطور الذي يشهده النادي القاهري خلال السنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلي مركزًا متقدمًا بين أندية العالم من حيث عدد اللاعبين المشاركين في البطولة متفوقًا على مجموعة من الأندية الأوروبية المعروفة وهو ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعبيه وقدرتهم على فرض أنفسهم على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الحضور المميز نتيجة للنجاحات المتواصلة التي حققها الفريق في البطولات القارية إلى جانب مشاركاته العالمية المتكررة التي منحت لاعبيه خبرات كبيرة انعكست على مستوياتهم مع المنتخبات الوطنية.

كما تواصل الأندية السعودية فرض حضورها القوي على المشهد الكروي العالمي حيث يتصدر الهلال والأهلي السعودي قائمة الأندية العربية الأكثر تمثيلًا للاعبين في كأس العالم في مؤشر واضح على الطفرة التي تشهدها الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

المنتخب المصري وحلم الظهور المونديالي

وتكتسب الأرقام السابقة أهمية إضافية بالنسبة للجماهير المصرية خاصة مع مشاركة المنتخب المصري في مونديال 2026 حيث ينتظر "الفراعنة" تحديات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على الساحة الدولية.

وتأمل الجماهير المصرية في أن ينجح المنتخب الوطني في تقديم نسخة استثنائية خلال البطولة مستفيدًا من الخبرات المتراكمة للاعبيه المحترفين إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في أول نسخة من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

