الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عضة ونطحة ومشاجرة.. 5 لحظات أسقطت أساطير وهزت كأس العالم

أمينة الدسوقي

رغم أن كأس العالم يُعد المسرح الأكبر لنجوم كرة القدم، فإن تاريخ البطولة لم يقتصر على الإنجازات والأهداف الخالدة فقط، بل شهد أيضا لحظات مثيرة للجدل ارتبطت بأسماء صنعت المجد داخل المستطيل الأخضر، قبل أن تترك وراءها مواقف لا تزال عالقة في أذهان الجماهير حتى اليوم.

نطحة زيدان نهاية درامية لأسطورة فرنسية

في نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، وبينما كانت الأنظار تتجه نحو النجم الفرنسي زين الدين زيدان في آخر مباراة له بمسيرته الكروية، ارتكب واحدة من أشهر السقطات في تاريخ البطولة.

فبعد تعرضه لاستفزاز لفظي من المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي، وجه له نطحة قوية في الشوط الإضافي الثاني، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه قائد فرنسا.

وغادر زيدان الملعب وسط دهشة الملايين، قبل أن تخسر فرنسا اللقب بركلات الترجيح.

“يد الله” هدف صنع الجدل عبر العقود

لا يمكن الحديث عن أبرز جدليات كأس العالم دون التوقف عند هدف دييجو أرماندو مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا خلال ربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك.

 فقد سجل الأسطورة الأرجنتينية هدفًا بيده دون أن ينتبه الحكم أو مساعدوه للمخالفة، ليصبح الهدف المعروف باسم "يد الله" أحد أكثر اللقطات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

عضة سواريز لقطة صدمت العالم

شهدت مواجهة الأوروغواي وإيطاليا في كأس العالم 2014 بالبرازيل حادثة غير مألوفة عندما أقدم المهاجم لويس سواريز على عض المدافع الإيطالي جورجيو كيليني.

 ورغم عدم معاقبته خلال المباراة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض عليه لاحقًا عقوبات صارمة شملت الإيقاف لأربعة أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي خلال تلك الفترة.

بيكهام والأرجنتين طرد كلّف إنجلترا الكثير

في دور الـ16 من مونديال فرنسا 1998، تحول ديفيد بيكهام من نجم واعد إلى هدف لانتقادات الجماهير الإنجليزية، بعدما تلقى بطاقة حمراء إثر ركلة وجهها إلى دييغو سيميوني عقب احتكاك بينهما. 

وأجبرت البطاقة الحمراء منتخب إنجلترا على استكمال المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

ريكارد وفولر صراع انتهى بالطرد

خلال مواجهة ألمانيا الغربية وهولندا في دور الـ16 من كأس العالم 1990 بإيطاليا، اندلعت مشادة شهيرة بين فرانك ريكارد ورودي فولر تحولت إلى واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في البطولة.

وتكررت الاحتكاكات بين اللاعبين قبل أن يقرر الحكم طردهما معًا في الدقيقة 22، لتستكمل المباراة بعشرة لاعبين لكل فريق، قبل أن تحسم ألمانيا الغربية المواجهة لصالحها بنتيجة 2-1.

لحظات صنعت التاريخ خارج حدود المنافسة

ورغم اختلاف هذه الوقائع في طبيعتها وتأثيرها، فإنها تؤكد أن كأس العالم لا يُخلد الأهداف والبطولات فقط، بل يحتفظ أيضا باللحظات المثيرة للجدل التي صنعت جزءا من ذاكرة اللعبة. 

وبين المجد والإخفاق، تبقى هذه السقطات شاهدة على أن أعظم النجوم قد يقعون تحت ضغط اللحظة في أكبر محفل كروي على وجه الأرض.

طريقة عمل الفول بالطماطم.
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

