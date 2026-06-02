صراع إسباني مشتعل.. ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على نجم إنتر ميلان

اشتعلت المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع الظهير الهولندي دينزل دومفريس، لاعب إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يضع اللاعب ضمن خياراته

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن ريال مدريد يخطط لتدعيم مركز الظهير الأيمن هذا الصيف، مشيرًا إلى أن دومفريس يعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النادي الملكي.

ديكو يستفسر عن موقف اللاعب

في المقابل، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديكو عقد اجتماعًا مع وكيل أعمال اللاعب، علي بارات، حيث تم طرح اسم دومفريس خلال الجلسة بشكل غير رسمي.

وطلب ديكو الحصول على معلومات تفصيلية عن اللاعب، لكنه أوضح أن إتمام الصفقة سيكون مرتبطًا برحيل الظهير الفرنسي جول كوندي عن صفوف الفريق.

برشلونة منفتح على رحيل كوندي

وبحسب التقرير، فإن إدارة برشلونة لا تمانع دراسة العروض المقدمة لكوندي، وقد توافق على بيعه حال وصول عرض مالي مناسب خلال الميركاتو الصيفي.

وكان النادي الكتالوني قد جدد عقد اللاعب سابقًا وسط اهتمام قوي من مانشستر سيتي، في ظل قناعة رئيس النادي خوان لابورتا بإمكاناته الكبيرة.

مستقبل الظهير الفرنسي قد يحسم الصفقة

ورغم تراجع مستوى كوندي مقارنة بالتوقعات خلال الموسم الحالي، فإنه لا يزال أحد العناصر المهمة داخل غرفة ملابس برشلونة، ما يجعل قرار رحيله أو استمراره مؤثرًا بشكل مباشر على فرص النادي في التحرك نحو ضم دومفريس.