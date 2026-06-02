ضربة جديدة لليفربول .. كوناتي يوقع لريال مدريد في صفقة مجانية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توقيع عقد لمدة 4 سنوات

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، وقع كوناتي بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد لمدة أربعة مواسم، بعد اقتراب نهاية عقده مع ليفربول وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

العقود في انتظار الإعلان الرسمي

وأشار التقرير إلى أن العقود أصبحت جاهزة لدى فلورنتينو بيريز، المرشح لرئاسة النادي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالانتخابات.

نهاية مشوار كوناتي مع الريدز

وكان كوناتي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول مع انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري، بعدما تعثرت مفاوضات التجديد بسبب الخلاف على بعض الشروط التعاقدية بين الطرفين.

اهتمام قديم من ريال مدريد

ولم يكن اهتمام ريال مدريد بالمدافع الفرنسي وليد اللحظة، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الإسباني منذ يناير الماضي، مستفيدًا من إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر دون دفع مقابل مالي للنادي الإنجليزي.

وفي حال تأكدت الصفقة رسميًا، سيواصل ريال مدريد سياسة تدعيم خطه الخلفي بعناصر شابة قادرة على قيادة الفريق لسنوات طويلة، بينما سيفقد ليفربول أحد أبرز مدافعيه في المواسم الأخيرة.